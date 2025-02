Avowed : la presse française dévoile ses notes

Dès aujourd'hui, les joueurs ayant opté pour la Premium Edition d'Avowed vont pouvoir découvrir le nouveau jeu de rôle d'Obsidian Entertainment. Les autres devront patienter encore quelques jours, notamment les abonnés au Game Pass, mais la presse livre dès aujourd'hui son verdict. Les testeurs anglophones ont plutôt apprécié leur expérience, mais qu'en pense la presse française ?

« Avowed est la nouvelle très bonne pioche d’Obsidian » pour ActuGaming, le RPG est « une proposition très solide qui mériterait une suite directe pour dépasser son classicisme » selon Gamekult, « Obsidian signe un nouveau RPG dont on se souviendra longtemps » d'après IGN France, le titre est « un RPG qui mérite qu’on s’y intéresse, et une fort agréable surprise » pour Gameblog, mais JV est moins dithyrambique et conclut qu'« Avowed déçoit et ne contentera jamais complètement les fans de RPG ou les fans d’action-aventure ».

La date de sortie d'Avowed est fixée au 18 février 2025 sur PC, Xbox Series X|S et dans le Game Pass. Vous pouvez retrouver la Premium Edition avec son steelbook à 99,99 € sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.