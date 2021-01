Balan Wonderworld : une démo annoncée pour une sortie assez proche

De Balan Wonderworld, le premier jeu de la Balan Company codéveloppé par Arzest, nous avons déjà pu apprécier la cinématique d'introduction, ainsi que des aperçus de ses six premiers mondes. En attendant de pouvoir découvrir cette aventure bonne enfant et pleine de couleurs le 26 mars prochain, Square Enix va diffuser une démo sur les boutiques en ligne d'ici quelques jours, comme nous l'a appris un tweet du compte japonais dédié au jeu.

Ainsi, cette démo de Balan Wonderworld est attendue la semaine prochaine, le jeudi 28 janvier 2021 à minuit sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Switch et PC. Pour cette dernière plateforme, la version d'essai sur Steam sera précisément disponible à 2h00 le vendredi 29 localement, soit 18h00 en France le jeudi. Au programme, l'accès au hub du jeu, l'Île des Tims, et la possibilité d'explorer le Chapitre 1 dans le monde agricole, ainsi que les Chapitres 4 et 6. Il sera possible d'y jouer seul ou à deux en local !

Les joueurs indécis ou tout simplement impatients de découvrir Balan Wonderworld vont donc pouvoir découvrir ce que vaut son gameplay et pourquoi pas ensuite le précommander . Sur Amazon, il est actuellement affiché à 56,10 € dans sa version PS4.