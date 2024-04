Baldur's Gate 4 : une grosse annonce qui va ravir les fans !

Larian Studios a secoué le monde du jeu vidéo en lançant la version 1.0 de Baldur's Gate 3 l'été dernier, le RPG a remporté de très nombreux prix, mais le studio belge a déjà annoncé qu'il ne développera pas de suite, ni d'extension. Hasbro, propriétaire de Wizards of the Coast et donc de la licence Donjons et Dragons, ne va cependant pas en rester là, surtout après les dizaines de millions de dollars déjà empochés.

PC Gamer s'est entretenu avec Eugene Evans, vice-président sénior de la stratégie numérique et des marques chez Hasbro et Wizards of the Coast, afin de parler des plans de la firme concernant Baldur's Gate. Développés par BioWare, les deux premiers volets sont sortis en 1999 et 2000, il aura fallu attendre 23 ans avant d'avoir un troisième opus, grâce à Larian Studios. Bonne nouvelle, Hasbro est déjà à la recherche d'un studio pour développer Baldur's Gate 4, l'attente ne sera pas aussi longue cette fois :

Nous discutons maintenant avec de nombreux partenaires et sommes approchés par de nombreux partenaires qui relèvent le défi de savoir, à quoi ressemblera l'avenir de la franchise Baldur's Gate ? Nous espérons donc certainement qu'il ne faudra pas encore 25 ans, comme c'était le cas entre Baldur's Gate 2 et 3, avant de répondre à cette question. Mais nous allons prendre notre temps et trouver le bon partenaire, la bonne approche et le bon produit qui pourrait représenter l'avenir de Baldur's Gate. Nous prenons cela très, très au sérieux, comme nous le faisons pour toutes nos décisions concernant notre portefeuille de licences. Nous ne nous précipitons pas pour décider avec qui nous associer sur les produits ou quels produits nous devrions envisager.

L'heureux élu aura la lourde tâche de passer derrière Baldur's Gate 3 de Larian Studios, un RPG déjà considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps. Ça, Hasbro en est conscient :

Larian a créé un groupe de personnages très appréciés, qui ont même été célébrés par leurs nominations, les doubleurs derrière eux et le talent derrière eux a été célébré aux BAFTAS. Et ils font désormais essentiellement partie du canon de D&D. Ils viennent de faire un travail remarquable avec le produit. C'est une incroyable célébration de D&D. Cette équipe est évidemment d'incroyables fans de D&D elle-même. Et ils ont fait un travail incroyable pour donner vie à ce monde, ce qui a non seulement été célébré par les fans de longue date alors que nous célébrons ce 50e anniversaire de D&D, mais cela a également amené de nombreux nouveaux joueurs à D&D, ce qui nous a évidemment rendu très heureux. Je pense qu'il est trop tôt pour exprimer des détails et je pense qu'il y a une question bien plus importante sur la manière dont nous abordons Baldur's Gate à l'avenir. Mais j'aimerais penser que tous ces personnages, pour le bien des fans, pourraient potentiellement apparaître dans les futurs produits.

Hasbro veut évidemment capitaliser sur la popularité de personnages comme Astarion, Lae'zel, Ombrecoeur, Gale, Wyll et Karlach, les fans croisent les doigts pour que leurs héros préférés soient quand même traités de la bonne manière par la firme. Mais Hasbro sait très bien que les fans ne laisseront rien passer :

Oh, nous n'avons aucun doute sur le fait que notre communauté est passionnée et sera la première à nous faire savoir si elle n'a pas aimé quelque chose que nous avons fait ! Et cela fait partie de ce que nous aimons chez eux. La barre a été placée très haut, et c'est notre travail d'atteindre et de dépasser cette barre.

Ce Baldur's Gate 4 n'arrivera donc pas avant de longues années, le temps que Hasbro trouve le bon développeur pour ce projet, mais la franchise Donjons et Dragons va continuer de perdurer avec d'autres jeux vidéo, plusieurs titres sont en chantier chez divers studios et ils devraient arriver un peu plus prochainement :

Ces jeux apparaîtront au cours des cinq prochaines années et couvriront tous les genres, toutes les plateformes. Et je pense qu'il y a de la place dans l'univers D&D pour de nombreuses expressions de ce qu'est D&D, tant que nous restons fidèles à ce que les gens aiment dans D&D et que nous gardons l'authenticité de la franchise. Et nous nous engageons à le faire.

Parmi ces jeux, nous aurons un titre par les développeurs de Disney Dreamlight Valley, le Project Baxter par les créateurs de PAYDAY ou encore un jeu vidéo en VR par Resolution Games, de quoi hyper les amateurs de réalité virtuelle. Si vous n'avez toujours pas craqué, vous pouvez retrouver Baldur's Gate 3 à 59,99 € sur GOG.com.

