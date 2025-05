Battlefield 6 détaille son système de classes, les fans sont mécontents

Electronic Arts, DICE, Motive Studio, Criterion Games et Ripple Effect continuent de travailler sur le prochain opus de la franchise Battlefield. Le jeu de tir à la première personne bénéficie d'un développement communautaire grâce au Battlefield Labs, le titre devrait d'ailleurs être présenté cet été, mais les studios lâchent des informations avant l'heure. Tout récemment, les développeurs ont détaillé le système de classes de Battlefield 6 dans un message posté sur Reddit et les fans ne sont pas contents.

Si les joueurs sont aussi déçus de cette annonce, c'est parce que Battlefield 6 ne proposera plus de restrictions d'armes en fonction de la classe sélectionnée. N'importe quel archétype de personnage pourra utiliser n'importe quelle arme, les développeurs ont opté pour un système d'armes signature, octroyant un bonus selon la catégorie de l'arme et la classe du personnage. Ainsi l'Éclaireur armé d'un Fusil de précision aura un bonus pour retenir son souffle plus longtemps, mais un joueur Assaut pourra très bien s'armer du même fusil, sans bénéficier de ce bonus. Du côté des gadgets, nous retrouverons là encore un équipement commun et personnalisable, mais également des gadgets signature propres à chaque classe.

Ce système de classes moins restrictives sera testé dans les prochaines semaines dans le Battlefield Labs. Si la plupart des joueurs critiquent déjà ce système, d'autres rappellent que pas mal de joueurs choisissent leur classe en fonction de l'arme, sans jouer leur rôle attribué. Avec ce système plus libre, chacun jouera le rôle et l'arme qu'il désirera.

Nous avons rendez-vous cet été pour découvrir ce Battlefield 6, le FPS n'a pas encore de date de sortie précise mais devrait débarquer au cours de l'année fiscale, soit avant le 31 mars 2026. Et sans GTA VI, EA Games a le champ libre en fin d'année 2025. En attendant, vous pouvez retrouver Battlefield 2042 à partir de 26,46 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.