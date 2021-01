BEST-OF Old Gen : les jeux qui ont marqué notre rédaction ces sept dernières années

Avec la sortie des PlayStation 5 de Sony et Xbox Series X | S de Microsoft, nous sommes entrés dans la neuvième génération de consoles. C'est donc la fin pour les PS4 et Xbox One, même si de nombreux jeux vont encore sortir sur ces plateformes pendant plusieurs mois. Il était donc temps pour GAMERGEN.COM de faire le point sur la huitième génération de consoles, avec les PS4, Xbox One et 3DS, afin de mettre en avant les jeux qui nous ont marqués sur ces plateformes.

Au travers des pages de ce dossier, vous pourrez ainsi découvrir l'avis de membres de l'équipe GAMERGEN.COM sur 10 jeux qui définissent, selon nous, cette 8e génération de consoles, des titres immanquables sur PS4, Xbox One ou 3DS qui doivent être faits si vous avez l'une de ces consoles sous la main. Bien sûr, des jeux, il y en a des tas, nous avons donc choisi de ne pas prendre en compte les portages de jeux sortis sur PS3 ou Xbox 360, afin de réduire la liste, déjà énorme. Et bien évidemment, vous êtes invités à partager vos titres les plus marquants dans les commentaires. Vous êtes prêt ? C'est parti !