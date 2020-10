Beyond Blue : un concours photo pour gagner un Artovision en édition limitée

Pour la sortie de son nouveau mode Photographie, le développeur de l’aventure océanique lance un concours de captures prises au sein du jeu. À la clé : un Artovision en édition limitée. Pas mal, non ? Beyond Blue est un jeu d’exploration marine qui nous permet d’incarner Mirai, une océanographe accompagnée de son équipe de scientifiques. Ensemble, ils partent à la recherche de créatures et de paysages marins, tous d’une beauté époustouflante. Les graphismes proposés par le titre nous plongent réellement au cœur de l’océan. Sur fond d’urgence environnementale, Mirai et son équipe utilisent les nouvelles technologies pour mieux comprendre les menaces auxquelles font face les fonds marins de l’océan Pacifique. Par ailleurs, le jeu allie divertissement et apprentissage, en fournissant tout un tas d’informations aux joueurs sur les animaux marins rencontrés.

Ce nouveau mode Photographie proposé par Beyond Blue nous permet de suspendre le temps et d’ajuster divers paramètres, ce qui est impossible au cours du gameplay habituel. Ainsi, nous pouvons maintenant régler la caméra en jouant sur le flou, l’inclinaison, le zoom et la rotation. Il nous est aussi possible d’ajuster les couleurs (nuance, saturation, gamma) et d’ajouter des effets (sépia, vignette, etc.) et des éléments de mise en scène (apparition/disparition de Mirai sur les photos, flash, neige marine).

Pour participer au concours, partagez votre plus beau cliché sous-marin capturé avec le mode Photographie de Beyond Blue sur Twitter/Instagram avec le hashtag #BeyondBluePhotoMode et abonnez-vous à @BeyondBlueGame. Les clichés doivent faire preuve de créativité et d’originalité. Le concours se termine le 3 novembre 2020 à 19h00 (heure française) et les gagnants seront annoncés le 10 novembre 2020.

Bonne chance !

