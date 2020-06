Beyond Blue fait le grand plongeon avec une dernière bande-annonce captivante

E-Line Media nous avait fait explorer l'Alaska à sa manière avec le délicat Never Alone. Il délaissera la le côté mignon pour un peu plus de réalisme avec Beyond Blue, un jeu d'exploration sous-marine qui s'annonce exaltant. Il nous fera suivre Mirai et son équipe de recherche alors qu'ils visitent les fonds marins et rencontrent un tas d'espèces animales et végétales.

Les développeurs ont choisi de le sortir sur PC, PS4 et Xbox One ce 11 juin 2020, qui n'est autre que la Journée Mondiale de l'Océan. Vous l'aurez compris en regardant votre calendrier : le lancement, c'est demain, alors cela méritait bien une dernière bande-annonce pour nous émoustiller. Celle-ci a été dévoilée dans le cadre de l'IGN Expo de ce soir, histoire de surfer au passage sur la vague de ce presque E3 2020.



Ambiance relaxante garantie alors que la chercheuse part à la rencontre des baleines en s'occupant les oreilles avec des musiques reposantes et des podcasts scientifiques. Beyond Blue et sa zénitude seront donc disponibles dans quelques heures, alors si vous êtes séduits, vous n'aurez pas à attendre avant de craquer.