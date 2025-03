Bit Reactor : le prochain jeu Star Wars fuite avec plusieurs images de gameplay

Nous avons rendez-vous le mois prochain pour découvrir les premières informations du jeu Star Wars développé par Bit Reactor et Respawn Entertainment. Un jeu tactique au tour par tour officialisé en 2022 et qui se fait discret, mais les studios présenteront leur jeu lors de la Star Wars Celebration.

Malheureusement, la surprise est un peu gâchée par la découverte des premières images du jeu Star Wars. MP1st a mis la main sur des visuels, dénichés dans le portfolio d'un artiste de Bit Reactor et qui datent de mi-2023, lorsque le jeu n'était qu'au début de son développement, répondant au nom de code Bruno (un hommage à The Return of Bruno avec Bruce Willis ?). Il ne s'agit donc pas du résultat final qui sera proposé aux joueurs à la sortie, mais nous découvrons déjà un gameplay en vue isométrique qui ne devrait pas dépayser les fans de XCOM 2 et des jeux tactiques au tour par tour. Côté lore, nous avons un Jedi, des Mandaloriens (Bo-Katan, aperçue dans la série live action, est mentionnée), des Stormtroopers et un droïde R2, un régal pour les passionnés de cet univers de science-fiction. Pour rappel, Respawn a développé pendant un temps un jeu de tir avec un chasseur de primes de Mandalore, annulé par EA Games.

Chose intéressante, certains visuels montrent des commandes issues d'une manette Xbox, laissant supposer que le jeu tactique sortirait également sur consoles. Pour découvrir des informations plus officielles, il faudra patienter jusqu'au 19 avril prochain. D'ici là, vous pouvez retrouver des produits dérivés Star Wars sur Amazon, Cdiscount et Fnac.