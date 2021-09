Black Desert : serveur Saison Plus, mise à jour sur PS5 et Xbox Series X et S et jeu offert sur PC

Jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, ou MMORPG pour les intimes, Black Desert est pour rappel disponible sur ordinateurs et consoles de salon, et justement, Pearl Abyss annonce que le titre aura droit à une mise à jour sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S prochainement, sans détailler les améliorations techniques et graphiques qu'elle apportera.

Avant cela, Black Desert accueille d'abord le serveur Saison +, ou Saison Plus, un nouveau serveur de saison qui prend en compte les retours des joueurs lors de la précédente saison. Il sera ainsi plus rapide de faire évoluer ses personnages, et facilement compléter le Pass saisonnier et le Pass de l'Esprit Occulte pour obtenir des coupons d'échange d'arme. Par ailleurs, les chances d'amélioration de l'équipement et des accessoires Tuvala sont plus élevées, avec des récompenses supplémentaires à remporter en effectuant les quêtes principales. Le serveur Saison Plus est déjà disponible sur PC et arrivera sur PS4 et Xbox One le 13 octobre prochain.

De plus, à partir du 29 septembre, les joueurs de Black Desert retrouveront le nouveau Pass de croissance avec un équipement plus facile à améliorer avec des niveaux plus élevés après avoir obtenir le diplôme du serveur Saison Plus. Et si jamais vous n'avez pas le jeu, la version d'essai sur PC permet d'y jouer gratuitement jusqu'au 6 octobre, et si l'un de vos personnages atteint le nouveau 50, vous pourrez obtenir l'édition Novice de Black Desert sans débourser un centime. En atteignant le niveau 56 et en terminant la quête de l'Éveil ou de la Renaissance, vous pourrez même participer à une tombola pour gagner l'un des 200 lots légendaires, d'une valeur de 250 €.

Enfin, Pearl Abyss dévoile la roadmap du quatrième trimestre 2021 de Black Desert, avec :

Un nouveau boss mondial nommé Vell qui rôde sous la mer Margorienne ;

La deuxième partie du donjon coop, Atoraxion : Sycrakea ;

Des versions réinventées des boss déjà présents dans le jeu ;

Extension du système de résidence du Manoir du lion à la crinière bleue ;

Doom, le cheval onirique ;

La nouvelle zone d'O'dyllita.

Si vous voulez le MMORPG sur consoles, Black Desert - Prestige Edition est vendu 17,11 € sur Amazon.