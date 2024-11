Black Friday Sihoo : des remises jusqu'à -60% sur les chaises de bureau ergonomiques

Profitez des offres exceptionnelles du Black Friday Sihoo jusqu’au 2 décembre, avec des réductions allant jusqu’à -60 % sur tous les modèles de chaises.

Fondée en 2011, Sihoo s’est depuis imposée comme une référence dans le domaine des chaises ergonomiques, proposant des modèles adaptés à toutes les postures et situations. Dotés de fonctionnalités avancées telles qu’un soutien lombaire dynamique, un coussin d’assise en cascade, des matériaux respirants de qualité supérieure et un dossier flexible, ces fauteuils assurent un confort optimal même lors d’une utilisation prolongée.

Découvrons ensemble ci-dessous notre sélection de modèles tous en forte promotion pour cet événement.

Faisons un focus sur la superbe chaise Sihoo Doro S100, un modèle alliant confort, durabilité et design.

Son coussin d’assise en forme de cascade, agrandi pour un meilleur ajustement, réduit la pression sur les cuisses et les hanches, tout en favorisant une circulation sanguine optimale. Cette conception assure un confort prolongé, même lors de changements de position.

Équipée d’un soutien lombaire dynamique à double système, la Sihoo Doro S100 offre un maintien optimal pour le bas du dos. Son dossier indépendant, ses accoudoirs 4D réglables et sa maille respirante complètent un ensemble pensé pour un confort personnalisé.

Idéale même pour les utilisateurs de grande taille, la chaise dispose d’un dossier réglable sur cinq niveaux et d’un appui-tête ergonomique épousant la courbure naturelle du cou.

Fabriquée avec des matériaux de haute qualité et un cadre robuste, elle bénéficie des certifications BIFMA et SGS, garantissant une sécurité optimale et une conformité aux normes industrielles.

Disponible en noir ou blanc, la Sihoo Doro S100 est proposée au prix incroyable de seulement 259,99 € au lieu de 649,99 €, soit une remise de 60 % pour le Black Friday avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne en quelques jours.





Toujours dans le cadre du Black Friday, découvrez d'autres chaises de bureau en forte promotion chez Sihoo :

Et pour trouver d'autres modèles en promotion, rendez-vous sur la page Black Friday de Sihoo.