BLACKSAD: Under the Skin revient mener l'enquête sur la génération actuelle de consoles

C'est la journée des sorties chez Microids, car en plus de Fort Boyard : Les Défis du Père Fouras, l'éditeur français ressort de son placard un jeu paru en 2019 : BLACKSAD: Under the Skin. Développé par Pendulo Studios et Ys Interactive, ce jeu d'aventure mettant en scène le détective félin issu des BD de Juan Diaz Canales et Juanjo Guarnido avait à l'époque été victime de nombreux bugs pouvant le rendre injouable, ce qui l'avait bien plombé, et il avait fallu des patchs pour que la situation s'arrange. Eh bien, en plus des versions PS4, Xbox One, Switch et PC, ce sont désormais des déclinaisons PS5 et Xbox Series X|S qui débarquent sur le marché.

Malheureusement, ne comptez pas l'obtenir gratuitement si vous possédez déjà l'original sur les consoles de Sony et Microsoft, il faut dans tous les cas repasser à la caisse. De plus, il faut cette fois débourser 24,99 € alors que l'ancienne version ne coûte que 19,99 €...

Au début des années 50, Joe Dunn, propriétaire d'un club de boxe, est retrouvé mort. Depuis lors, sa star montante Robert Yale, censée monter sur le ring pour disputer l'un des combats les plus importants de sa carrière, a mystérieusement disparu. Sonia Dunn, la fille de Joe, qui a pris le contrôle du club doit faire face à des difficultés financières. Elle engage alors le détective privé John Blacksad pour enquêter sur la disparition de Yale et le retrouver. Cette sombre affaire va emmener notre enquêteur dans les tréfonds de New York. Avec ses personnages anthropomorphiques et son ambiance des années 50 parfaitement retranscrite, Blacksad: Under the Skin vous promet une aventure à l'atmosphère sombre de polar si caractéristique de la bande dessinée éponyme. Menez l'enquête à votre manière. Faites appel à vos capacités de chat pour découvrir de nouveaux indices. Prenez des décisions qui influeront sur le héros que deviendra Blacksad et sur le dénouement de l'aventure.. Une histoire officielle et inédite pour Blacksad, dans l'univers singulier de la bande dessinée parfaitement retranscrit.

Un jeu narratif d'investigation au gameplay mélangeant enquêtes, puzzles, Quick Time Event (QTE) et dialogues à choix multiples.

Des choix influençant directement l'évolution de votre héros et la fin de l'histoire.

Plus de 30 personnages inédits et d'autres déjà connus, ayant chacun leur propre histoire et quêtes secondaires.

Un univers immense accompagné d'une bande-son Jazz digne des meilleurs polar noir hollywoodien.

Un jeu qui ravira autant les fans de jeux d'aventure par son gameplay et sa narration, que les amoureux de la bande dessinée qui retrouveront les personnages et le style graphique de cet univers unique.

Si vous souhaitez vous procurer BLACKSAD: Under the Skin en boîte sur PS5, il est donc en vente sur Amazon et à la Fnac à 24,99 €, voire à 21,99 € chez Cdiscount.

