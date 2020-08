Bless Unleashed : le MMORPG free-to-play de Bandai Namco annoncé sur PS4, avec une bêta fermée toute proche

Annoncé il y a maintenant presque deux ans, Bless Unleashed est un MMORPG développé par Round 8 Studio et édité par Bandai Namco, qui a déjà fait ses débuts sur Xbox One en exclusivité au mois de mars. Si une version PC est prévue sur Steam, il ne faut pas l'attendre avant début 2021. Bonne nouvelle pour les joueurs PS4, comme l'avait suggéré la classification brésilienne, il va donc sortir sur la console de Sony et ce avant la fin de l'année !

Une bande-annonce nous présente son univers fantastique reprenant les codes du genre, et un communiqué de l'éditeur nous apprend qu'en vue de ce lancement, une bêta fermée va avoir lieu pas plus tard que du 20 au 24 août. Si vous êtes intéressés, vous pouvez d'ores et déjà vous enregistrer sur le site officiel en donnant votre adresse e-mail et croiser les doigts pour ensuite être sélectionnés. Quant aux spécificités du jeu, voici ce qui en est dit :

Bless Unleashed se déroule dans le monde sauvage de Lumios et présente une riche histoire créée pour les joueurs de MMO hardcore. Le jeu propose une mécanique profonde axée sur les combos, la personnalisation des joueurs et le multijoueur coopératif (PvE) et compétitif (PvP). Au lancement, les terres de Lumios comportent 13 zones que les joueurs pouvent explorer en y affrontant d'innombrables ennemis. Il y a sept puissants boss de terrain dispersés dans la nature et 26 boss d'élite qui offrent des récompenses incroyables aux héros qui peuvent les vaincre. De plus, il y a six donjons uniques à explorer, permettant aux joueurs de vraiment ressentir les dangers de Lumios. Les joueurs peuvent également s'engager dans des batailles à travers huit défis d'arène et huit repaires appartenant à de puissants ennemis qui attendent avec impatience d'envoyer des aventuriers non préparés.

Si vous ne possédez pas de PS4, vous pouvez trouver une console sur Amazon dès 299 €.