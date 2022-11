Blight: Survival, première vidéo de gameplay violente pour le jeu d'action coopératif au Moyen-Âge

IGN a dévoilé récemment une première vidéo de gameplay de Blight: Survival, un jeu d'action à la troisième personne qui nous emmènera au XIVe siècle aux côtés de mercenaires devant survivre face à des morts-vivants. Un titre développé par Haenir Studio qui s'annonce déjà très violent :

Blight: Survival se présente comme un jeu d'action horrifique avec des mécaniques de rogue-lite et la possibilité d'y jouer en coopération jusqu'à quatre joueurs. Le titre nous plongera dans un Moyen-Âge, mais pas celui que nous connaissons : il s'agira d'un champ de bataille entre deux états s'affrontant depuis bien trop longtemps, une sorte de purgatoire où les morts se transforment en monstres. Il faudra faire face à ce nouveau fléau grâce à un équipement personnalisable et piller ce qu'il reste dans ce no man's land.

Blight: Survival n'a pas encore de date de sortie, il est attendu sur PC uniquement pour le moment. Pour une expérience multijoueur moins horrifique, vous pouvez retrouver Chivalry II à 32,39 € sur Gamesplanet.