Blizzard : le scénariste Michael Chu (Overwatch, Diablo) quitte la société avec un très beau message

Overwatch a beau être suivi pour son gameplay qualitatif et sa scène eSport qui tient toute une communauté en haleine, il s'est d'abord fait remarquer pour son univers et ses personnages forts. Bon nombre des histoires de ces héros ont été écrites et imaginées par le scénariste Michael Chu.

Le monsieur a précédemment travaillé sur l'histoire de Diablo III: Reaper of Souls, ainsi que bien des quêtes de l'épisode initial, et a même participé à l'établissement du lore de World of Warcraft auparavant. Cela faisait en effet vingt ans que Michael Chu était salarié auprès de Blizzard : oui, était, car il annonce cette semaine son départ de la société.

Lorsque j'ai franchi les portes de Blizzard Entertainment pour la première fois il y a vingt ans, mon seul rêve était d'aider à créer les jeux auxquels j'avais passé d'innombrables heures de ma vie à jouer. Des batailles entre les races d'Azeroth dans Warcraft à la corruption de l'humanité en tant que pions du conflit éternel de Diablo, j'ai eu la chance de raconter des histoires dans ces univers incroyables et de les aider à prendre vie. Et j'ai eu la grande chance de connaître et d'interagir avec la communauté internationale et passionnée qui a joué à nos jeux.

Ces rencontres, ces voyages et le désir d'embrasser la diversité de notre monde ont clairement montré qu'il y avait différentes histoires à raconter sur des lieux et des personnes qui n'étaient pas traditionnellement vus dans les jeux. En tant qu'Asiatique américain, je voulais expérimenter des récits qui représentaient des gens comme moi et les voir dépeints comme des héros. Overwatch a offert l'opportunité de donner vie à une vision plus inclusive de la Terre : un avenir qui mérite d'être défendu. Ensemble, nous avons travaillé, lutté et versé des larmes pour défendre un univers qui mettait en vedette des personnes du monde entier, pour donner vie aux merveilles du passé, du présent et du futur de la Terre, et pour renforcer les contributions des créateurs et des voix qui amélioreraient la représentation de l'étendue de l'expérience humaine. Je pensais qu'un jeu pouvait montrer le pouvoir de la diversité et qu'un baiser pouvait changer le monde, ne serait-ce qu'un peu.

Overwatch a été une expérience qui a changé ma vie. J'ai toujours pensé que les jeux et les histoires qu'ils racontent ont la capacité unique de rapprocher les gens, et que l'empathie que vous ressentez en vous mettant à la place de quelqu'un d'autre, même virtuellement, peut combler le fossé entre les kilomètres, les cultures et les nations. Overwatch et sa communauté toujours généreuse et inspirante n'ont fait que renforcer cette conviction. J'ai entendu des histoires de gens qui ont appris une nouvelle langue après avoir entendu une ligne de dialogue, des gens qui se sentent inspirés de faire un voyage dans un nouvel endroit après l'avoir « visité » dans le jeu, et des gens qui rencontrent des coéquipiers à travers les langues et les frontières pour faire de notre monde un meilleur endroit. Mais surtout : encore et encore, des gens empathiques avec une histoire qui n'est pas le même que la leur.

Maintenant, alors que je me dirige vers les portes de Blizzard pour une dernière fois, j'ai de nouveaux rêves : continuer à raconter ces histoires et à construire des mondes qui unissent les gens à travers les jeux vidéo. Pour aider à créer un monde inclusif où plus de gens voudront partager des histoires qui reflètent leurs propres expériences. J'espère que c'est quelque chose que nous pourrons construire ensemble.

C'est l'avenir auquel je crois.