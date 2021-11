Blizzard : Overwatch 2 et Diablo IV repoussés, la coprésidente Jen Oneal sur le départ

La situation est compliquée chez Blizzard, le studio a déjà enregistré plusieurs départs et changements suite à la plainte déposée en Californie pour harcèlements sexuels, ambiance sexiste et salaires inégaux. Et bien évidemment, cela a un impact sur les jeux, le studio vient de publier aujourd'hui un bref communiqué avec de mauvaises nouvelles pour les joueurs.

Le studio explique que compte tenu des perturbations en interne, il va devoir accorder davantage de temps au développement de ses deux titres les plus attendus. Il s'agit d'Overwatch 2 et Diablo IV, qui sont repoussés à des dates plus lointaines que celles envisagées à l'origine. Ce qui fait une belle jambe aux fans, Blizzard n'ayant jamais vraiment confirmé la date ni même la période de sortie de ces deux jeux. Et surtout, cela laisse un flou encore plus grand, impossible de savoir si au moins l'un de ces titres arrivera en 2022, mais ce qui est clair, c'est qu'il ne faut rien attendre en début d'année prochaine compte tenu de ce communiqué, partagé par Stephen Totilo, et plutôt tabler sur un ou des lancements en 2023...

Autre annonce fracassante, cette fois relayée par Jason Schreier, la coprésidente Jennifer Oneal a annoncé qu'elle quittait la direction de Blizzard. Elle avait pour rappel obtenu ce poste suite au départ de J. Allen Brack en août dernier, et elle assurait donc la présidence avec Mike Ybarra. C'est désormais lui seul qui sera à la barre de Blizzard, de quoi étonner compte tenu de la volonté du studio de mettre les femmes en avant, mais Jen Oneal va rejoindre Women In Games International, une association qui vise à garantir l'égalité et la diversité dans l'industrie du jeu vidéo. D'ailleurs, le groupe Activision-Blizzard va faire un don d'un million de dollars à WIGI.

Les joueurs vont donc devoir patienter encore de longs mois avant de retrouver Overwatch et Diablo, même si Blizzard affirme d'une « quantité substantielle de contenu » sera lancé l'année prochaine. En bref, il va falloir attendre. Vous pouvez toujours retrouver Diablo III: Eternal Collection à 69,99 € sur Amazon.