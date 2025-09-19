Bloodborne bientôt sur PC ? Vous allez être déçu

Alors que Sony publie désormais la plupart de ses jeux sur PC, voire carrément sur Xbox Series X|S à l'instar de Helldivers 2 récemment, un gros titre de l'ère PlayStation 4 manque encore à l'appel. Bloodborne a vu le jour sur la précédente console de salon de Sony, mais malgré ses nombreuses qualités, il reste techniquement imparfait et mériterait clairement un remaster ou un remake, que ce soit sur ordinateurs ou PS5.

Des rumeurs de Bloodborne sur PC, il y en a déjà eu, mais rien n'a été annoncé de manière officielle. Depuis quelques jours, des insiders laissent entendre qu'un PlayStation State of Play serait diffusé la semaine prochaine, pourrions-nous y apercevoir l'Action-RPG de FromSoftware ? Eh bien Jeff Grubb, journaliste chez Giant Bomb, a évoqué le sujet lors d'un récent podcast de Game Mess. Il affirme avoir été à la pêche aux informations récemment et non, aucun portage PC de Bloodborne ne serait en développement.

Pourquoi Sony se prive-t-il d'un portage ou d'un remake aussi réclamé par les joueurs ? Eh bien comme le rappelle le coanimateur du podcast Mike Minotti, Sony voudrait développer cette nouvelle version de Bloodborne en collaboration avec FromSoftware et Hidetaka Miyazaki, le directeur du jeu original. Mais ce dernier est bien occupé sur l'exclusivité Switch 2 The Duskbloods et le studio japonais plancherait sur un autre jeu inconnu.

Cependant, Jeff Grubb affirme qu'un State of Play devrait être diffusé dans les prochains jours et Sony pourrait officialiser un portage PC de Demon's Souls, un jeu de lancement de la PS5 jamais publié ailleurs. Nous devrions être fixés la semaine prochaine. En attendant, Bloodborne est disponible sur PS4 à 19,99 € sur Cdiscount.