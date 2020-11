BloodRayne : les deux jeux bientôt de retour dans des Terminal Cut

Cet été, Ziggurat Interactive a annoncé le rachat de plusieurs licences pas mal oubliées, à l'instar de BloodRayne, qui n'a eu droit à qu'à deux épisodes principaux en 2002 et 2004 (et à un spin-off pas très réussi en 2011). Une stratégie qui a étonné tout le monde, mais le studio annonce aujourd'hui ses plans.

Ziggurat Interactive va donc proposer dans les prochains jours sur PC BloodRayne: Terminal Cut et BloodRayne 2: Terminal Cut, via Steam et GOG.com. Ces nouvelles versions bénéficieront d'amélioration comme une compatibilité avec Windows 10, le support des écrans 4K, un antialiasing x4, des cinématiques upscalées, le support des manettes modernes (XInput), des améliorations graphiques sur l'éclairage et les textures ainsi que sur les reflets, effets d'eau et de fumées et ombres. Et les titres seront intégralement localisés (voix et textes) en français.

Si vous avez déjà BloodRayne et BloodRayne 2 sur Steam ou GOG.com, ces nouvelles versions seront gratuites, sinon, il faudra passer à la caisse, mais le prix n'a pas été dévoilé. La date de sortie de BloodRayne: Terminal Cut et BloodRayne 2: Terminal Cut est fixée au 20 novembre prochain, uniquement sur PC. Vous pouvez acheter le DVD de l'adaptation au cinéma réalisée par Uwe Boll à 4 € sur Amazon.fr.