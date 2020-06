BloodRayne : Ziggurat Interactive rachète les droits

Depuis quelques mois, Ziggurat Interactive collectionne les droits d'exploitation de vieux jeux vidéo, afin d'en faire des remastérisations et des remakes. Sauf que ces jeux, eh bien, ils sont souvent de qualité douteuse et il est bien difficile de comprendre la logique commerciale derrière ce manège. Mais il y a peut-être un peu d'espoir.

Comme le rapporte Game Informer, Ziggurat Interactive a racheté plusieurs licences de Majesco Entertainment, à savoir Advent Rising, Raze's Hell et Flip's Twister World. Là encore, aucun intérêt, mais le studio s'est surtout offert BloodRayne, une franchise de jeux d'action à la troisième personne mettant en scène une vampire traquant des nazis. Mieux encore, Ziggurat Interactive travaille déjà activement avec Terminal Reality, développeur des deux premiers opus, afin de proposer des versions PC compatibles avec les systèmes d'exploitation récents et incluant quelques améliorations. Le studio compte également « explorer et élargir davantage l'univers déjà riche de BloodRayne ».

À l'heure actuelle, BloodRayne, BloodRayne 2 et BloodRayne: Betrayal (un titre en 2D qui dénote des précédents opus) sont déjà disponible sur PC via Steam et GOG.com, ces versions auront donc visiblement droit à de futures mises à jour, en attendant pourquoi pas un opus inédit. Mais, par pitié, plus de film...