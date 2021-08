BloodRayne Betrayal: Fresh Bites, la date de sortie du remaster dévoilée en vidéo

Limited Run Games avait organisé lors de l'E3 2021 une petite conférence pour dévoiler plusieurs titres, dont BloodRayne Betrayal: Fresh Bites, une version remastérisée du jeu de WayForward sorti à l'origine en 2011. Édité par Ziggurat Interactive, qui a racheté les droits de la franchise, le titre arrivera à la rentrée.

Les studios viennent en effet d'annoncer que la date de sortie de BloodRayne Betrayal: Fresh Bites est fixée au 9 septembre 2021 sur PC (Steam et GOG.com), PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Limited Run Games se chargera quant à lui d'éditer et distribuer une version physique sur PS5, PS4 et Switch.

BloodRayne Betrayal: Fresh Bites proposera pour rappel un doublage inédit assuré par Laura Bailey (Rayne), Troy Baker (Kagan), Patrick Seitz et Todd Haberkorn, des graphismes en haute résolution jusqu'en 4K sur les plateformes compatibles et des fonctionnalités haptiques pour les manettes supportant cette technologie.

