BON PLAN Quest 2 Anniversary Sale, 29 jeux en promotion sur l'Oculus Quest Store pendant quelques jours !

Dans quelques jours, l'Oculus Quest 2 soufflera sa première bougie virtuelle et, pour l'occasion, Oculus propose une salve de jeux en promotion et, par ailleurs, un Anniversary Pack. Les remises proposées sur ces 29 jeux - 28 en réalité vu que Floor Plan 2 est dans la liste mais n'a pas de remise affichée - oscillent entre 20 et 46 %, ce qui est tentant vu que de nombreux bons jeux sont dans cette liste.

Bien qu'aucune date de fin ne soit affichée pour cette promotion, il semble logique de penser qu'elle se terminera en même temps que celle de l'Anniversary Pack , soit le 18 octobre 2021 à 9H. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

Lire aussi : Oculus Quest 1 & 2 : les sorties VR de la semaine