Daily Deal Oculus Quest : le bon plan du jour est un jeu à énigmes où il faut appuyer sur des boutons ! (13 janvier 2022)

Chaque jour, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents gros soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

Please, Don't Touch Anything est en anglais sous-titré en français, il est compatible avec le cloud-saving (pas de perte de la progression en cas de désinstallation) et il est cross-buy, ce qui signifie qu'en l'achetant sur l'Oculus Store Quest, vous pouvez aussi récupérer gratuitement sa version PC VR pour y jouer via l'Oculus Link ou Virtual Desktop.

Please, Don't Touch Anything (7,99 € 9,99 € -20 %) (559 Mo) (VOSTFR) (C) (P) (3,8/5) - PEGI 18 (25 juillet 2019)

Please, Don't Touch Anything est un jeu à énigmes... énigmatique, dans lequel il faut appuyer sur des boutons. Alors que vous montez la garde pour un collègue en pause pipi, vous vous retrouvez face à une mystérieuse console avec un écran vert affichant l'image pixélisée d'une ville inconnue, et pour unique commande un bouton rouge, ainsi qu'un message « Merci de ne rien toucher » ! Appuyez une seule ou plusieurs fois : vos décisions auront des conséquences délirantes qui conduiront à plus de 30 fins différentes.









