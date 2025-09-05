BON PLAN : Demon's Souls, le remake PS5 est à petit prix

Demon's Souls, le remake d'un jeu culte





Au lancement de la PlayStation 5, les joueurs qui ont acheté la nouvelle console de Sony ont pu découvrir Demon's Souls, un remake du jeu de rôle éponyme de FromSoftware, ici développé par Bluepoint Software. Une excellente modernisation d'un jeu aujourd'hui culte, qui est actuellement en promotion.

Demon's Souls à prix réduit !





Demon's Souls est à prix réduit sur Amazon et Cdiscount, ainsi qu'à la Fnac. Le premier des Souls passe à 35,99 € chez les deux premiers revendeurs, une offre à ne pas louper si Demon's Souls vous fait de l'œil.

PlayStation Studio et Bluepoint Games proposent le remake d’un grand classique PlayStation, Demon’s Souls. Recréé de A à Z et doté de plusieurs améliorations remarquables, ce remake donne l’occasion à une nouvelle génération de joueurs de découvrir les horreurs qui peuplent cet univers brumeux et fantastique. Ceux qui ont déjà dû faire face aux difficultés et tourments de cette contrée pourront à nouveau défier l’obscurité avec une qualité visuelle époustouflante et des performances accrues.

Dans sa quête de pouvoir, le 12e roi de Boletaria, le roi Allant, s’appropria les anciens arts de l’âme, réveillant ainsi un démon aussi vieux que le monde, l’Ancien. Une épaisse brume et des créatures cauchemardesques ayant soif d’âmes humaines envahirent la région suite au réveil de l’Ancien. Ceux dont l’âme avait été volée par les créatures devinrent fous à lier. Leur seul désir était désormais d’attaquer les quelques rescapés encore sains d’esprit.

Boletaria est désormais coupée du monde extérieur. Les chevaliers qui osent s'aventurer dans cet épais brouillard dans l'espoir de délivrer la contrée de ce calvaire n'en ressortent jamais. Guerrier solitaire bravant la brume funeste, vous devez affronter les épreuves les plus insurmontables pour mériter le titre de Fléau des démons et replonger l'Ancien dans son sommeil éternel.



