BON PLAN sur Gamesplanet : des promos Women in Games pour la journée internationale des droits de la Femme

C'est ce dimanche qu'aura lieu la journée internationale des droits de la Femme et Gamesplanet, en partenariat avec l'association Women in Games, met ainsi en avant une trentaine de productions mettant en avant des héroïnes charismatiques et ayant permis à des femmes de talents de se révéler, comme détaillé sur le site de la boutique. Un marathon sur Twitch aura d'ailleurs lieu de ce vendredi 6 mars à 19h00 jusqu'au dimanche 8 mars à 18h00 sur la chaîne WIG pour les personnes intéressées.

Voici quelques exemples d'offres dont vous pouvez profiter, l'intégralité étant disponible sur le site de Gamesplanet :

A Plague Tale Innocence à 17,99 € (-60 %) ;

à 17,99 € (-60 %) ; GreedFall à 29,99 € (-40 %) ;

à 29,99 € (-40 %) ; Resident Evil 2 à 13,99 € (-60 %) ;

à 13,99 € (-60 %) ; Assassin's Creed Odyssey à 21,99 € (-63 %) ;

à 21,99 € (-63 %) ; Dishonored 2 à 9,99 € (-75 %) ;

à 9,99 € (-75 %) ; Far Cry: New Dawn à 16,99 € (-62 %) ;

à 16,99 € (-62 %) ; Wolfenstein: Youngblood à 13,99 € (-53 %) ;

à 13,99 € (-53 %) ; Call of Cthulu à 9,99 € (-75 %) ;

à 9,99 € (-75 %) ; Zone of the Ender: The 2nd Runner Mars à 8,50 € (-72 %) ;

à 8,50 € (-72 %) ; Killing Floor 2 à 8,99 € (-67 %).

En plus de ça, Metal Gear Solid V: The Definitive Experience est disponible à 8,50 € (-72 %) et de nombreux jeux 2K baissent de prix temporairement :

Borderlands 2 GOTY à 8,80 € (-78 %) ;

à 8,80 € (-78 %) ; Civilization VI Platinum à 43,99 € (- 63 %) ;

à 43,99 € (- 63 %) ; Civilization Beyond Earth à 9,99 € (-75 %) ;

à 9,99 € (-75 %) ; BioShock The Collection à 13,99 € (-77 %) ;

à 13,99 € (-77 %) ; XCOM 2 Collection à 25,99 € (-71 %) ;

à 25,99 € (-71 %) ; NBA 2K20 à 22,99 € (-54 %) ;

à 22,99 € (-54 %) ; WWE 2K20 à 22,99 € (-54 %) ;

à 22,99 € (-54 %) ; Mafia III à 9,99 € (-75 %).

