BON PLAN sur GOG.com : Eye of the Beholder Trilogy offert, les jeux Donjons & Dragons en promotion

GOG.com aime les vieux RPG, et la plupart sont inspirés de Donjons et Dragons, un jeu de rôle sur table avec des donjons et des dragons (mais pas seulement). Certaines franchises sont devenues cultes, et la plateforme de jeux sans DRM de CD Projekt a décidé de les mettre à l'honneur avec des promotions.

Les joueurs peuvent ainsi retrouver des titres comme Baldur's Gate, Icewind Dale, Forgotten Realms, Dungeons & Dragons, Neverwinter Nights ou encore Planescape: Torment avec des réductions pouvant aller jusqu'à -75 %. Il y a de quoi faire pour remplir sa bibliothèque de titres sans DRM sans se ruiner, et l'offre est valable jusqu'au 25 juin prochain, à 19h00.

Et pour accompagner ces réductions, GOG.com propose de télécharger gratuitement Eye of the Beholder Trilogy, qui comprend Eye of the Beholder, Eye of the Beholder II: The Legend of Darkmoon et Eye of the Beholder III: Assault on Myth Drannor (comme dans Forgotten Realms - The Archives - Collection One). Cette fois, l'offre est valable jusqu'au 19 juin, toujours à 19h00, et il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de GOG.com pour récupérer le jeu.