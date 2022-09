BON PLAN : Master of Magic Classic, le jeu de stratégie 4X offert pour les soldes des 14 ans de GOG.com

Nous commençons à avoir l'habitude, à chaque période de soldes de GOG.com ou presque, la boutique de CD Projekt nous offre un jeu ancien pour nous inciter à la visiter. À l'occasion des promotions pour les 14 ans de l'enseigne en ligne, c'est donc Master of Magic Classic, jeu de stratégie au tour par tour paru en 1994, qui peut être obtenu gratuitement.

Le résumé et le lien de téléchargement sont disponibles ci-dessous, et vous avez jusqu'à samedi soir 23h59 pour le déverrouiller afin de le conserver définitivement.

Master of Magic Classic La Prêtresse Vaudou rallie les morts. Le Maître du Chaos tente d'invoquer un Dragon du Destin. Les villes sont ravagées par une terrible peste. Qu'allez-vous faire ? Jouer votre rôle dans cette guerre de sorciers, commander vos troupes pour conquérir d'autres pays, tout détruire sur votre passage ou être le premier à lancer le légendaire Sort Suprême ? Ne passez pas à côté de cette aventure épique ! Une jouabilité très durable grâce à son aspect aléatoire et à son système extrêmement divers de magie et d'invocation.

Explorez, étendez votre parcours, exploitez et exterminez - Un jeu 4X dans un cadre de fantasy.

Une excellente combinaison d'éléments de stratégie et de RPG.

Les soldes sont sinon valables jusqu'au dimanche 9 octobre à 23h59 et concernent plus de 900 références à retrouver ici. Ils marquent aussi (enfin) l'arrivée de The Elder Scrolls V: Skyrim sur GOG.com, dont l'Anniversary Edition est à cette occasion bradée à 29,99 € le temps de l'opération.