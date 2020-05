BON PLAN sur le PlayStation Plus : moins 30 % sur l'abonnement de 12 mois !

Les Days of Play ont débuté, c'est la folie aujourd'hui ! Ainsi, des jeux (comme Death Stranding), des accessoires et des consoles changent de prix pendant un temps. Sans surprise, l'abonnement d'un an au PlayStation Plus baisse de quelques euros, à savoir 41,99 € au lieu de 59,99 € ; un bon petit rabais de 30 %, cela ne se refuse pas !

Où trouver l'offre ? Ne cherchez plus !

Sur Amazon

PlayStation Plus 12 mois (réception d'un code) : 41,99 € au lieu de 59,99 €.

(réception d'un code) : 41,99 € au lieu de 59,99 €. PlayStation Plus 12 mois (réception d'une carte) : 41,99 € au lieu de 59,99 €.

Chez Micromania

