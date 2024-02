BON PLAN : un classique du RPG remastérisé avec son steelbook en promotion

Il y a un an, Bandai Namco a lancé Tales of Symphonia Remastered, une version modernisée pour les consoles récentes de son jeu de rôle japonais, sorti à l'origine sur GameCube. Un titre qui bénéficie ici de graphismes et d'un gameplay améliorés, ainsi que d'un mode multijoueur local jusqu'à trois joueurs.

Tales of Symphonia Remastered est actuellement en promotion, à 19,99 € sur PS4 via Amazon dans son Édition de l'Élu, qui inclut un steelbook, des illustrations et des autocollants. Une édition physique avec des bonus proposée à 21,18 € à la Fnac dans sa version Xbox One. Enfin, sur Nintendo Switch, les joueurs peuvent retrouver l'édition standard à 22,99 € sur Amazon.

Dans un monde qui se meurt, la légende raconte qu'un Élu s'éveillera parmi le peuple et fera renaître ces terres de leurs cendres. Dans cette aventure exceptionnelle où les destins de deux mondes sont en jeu, il devient difficile de distinguer le bien du mal. Suivez le périple de Lloyd Irving, qui est bien décidé à sauver ces deux univers avec ses amis. Replongez dans Tales of Symphonia, jeu légendaire qui a totalement redéfini le genre action-RPG, sublimé par des graphismes et un gameplay améliorés ! UNE AVENTURE ÉPIQUE - Explorez un monde riche et vivant peuplé de personnages inoubliables et vivez une histoire qui ne manquera pas de vous émouvoir.

