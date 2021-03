BON PLAN sur la Vuze XR : la caméra 360° et 3D de 5,7 Mpx est en promotion avec 39 % de remise !

Tous ceux qui ont un casque de réalité virtuelle ont déjà regardé une vidéo en 360° ou redécouvert comme la 3D peut être sympa quand elle n'est pas dégradée par le port de lunettes comme au cinéma. Nous avons d'ailleurs publié récemment un tutoriel pour pouvoir en profiter pleinement avec les Oculus Quest 1 ou 2 et vous avez été plusieurs à nous demander comment capturer vos propres vidéos (360° et 3D) afin de les mettre sur YouTube. Il suffit d'avoir une caméra capable de capter les images dans le format désiré et la Vuze XR permet de faire les deux très simplement.

Fiche technique de la Vuze XR Marque : VUZE-XR-BLK

Type de produit : caméra 360°/3D

Résolution du capteur : 24 MP

ISO : 100-1 600

Résolution vidéo : 5,7K

Stabilisation d'image : numérique

Ouverture du diaphragme : 2,4 mm

Port de connexion : USB

Carte mémoire : MicroSD

Type de batterie : Lithium-ion

Garantie constructeur : 1 an de garantie (deux ans selon la loi en vigueur, NDLR)

Dimensions et poids : 3,9 x 5,6 x 15,2 cm, 212 g

Accessoires inclus : Housse, câble USB-3 Type-A à Type-C

La Vuze XR permet donc, aussi simplement qu'en appuyant sur un bouton, de faire basculer les objectifs dos à dos pour la capture en 360°, et côte à côte pour la prise de vue en 3D. Simple et efficace. Un pas de vis sur le manche permet de la fixer sur un trépied ou sur tout autre accessoire acceptant un appareil photo ou une caméra (perche, fixation sur un vélo, un drone...).

La promotion du jour permet de toucher la Vuze XR à 266,18 € chez Amazon au lieu des 439 € officiels affichés.