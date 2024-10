Borderlands 4 en monde ouvert ? Le boss de Gearbox tease les joueurs

Gearbox a enfin officialisé Borderlands 4 lors de la gamescom Opening Night Live 2024 en août dernier, avec un teaser. Les joueurs pourront incarner de nouveaux Chasseurs de l'Arche sur une planète inédite, mais la franchise pourrait avoir droit à un gros changement dont les fans rêvent depuis des années.

Sur X (ex-Twitter), le créateur de contenu JoltzDude139 s'émerveillait des chargements rapides de Borderlands 2 grâce à son nouveau PC, espérant que « le chargement sans interruption sera une réalité un jour ». Randy Pitchford, CEO de Gearbox, lui a alors répondu :

Sans interruption, dites-vous ?

Lorsque le vidéaste lui a demandé d'élaborer, Randy Pitchford a d'abord affirmé qu'il allait « absolument s'étendre sur le sujet »... avant de plus rien dire du tout. Les fans restent dans l'expectative, mais clairement, le boss de Gearbox tease les joueurs à sa manière sur les réseaux sociaux.

Si les développeurs n'ont pour le moment rien confirmé, les fans voient là le teasing d'un monde ouvert et sans coupures pour Borderlands 4, là où les précédents opus de la franchise proposaient de très vastes environnements et des points de téléportation pour aller et venir entre elles. En attendant que Gearbox confirme ou infirme la présence d'un open world dans le prochain opus de la franchise, vous pouvez acheter Borderlands 3 à partir de 5,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.