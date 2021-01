BROK The InvestiGator : une campagne Kickstarter vient d'être lancée et c'est un succès !

BROK The InvestiGator est en plein financement sur Kickstarter et pour le moment, les choses se déroulent à merveille. Jeu d’aventure et beat'em all développé et édité par Cowcat, la production vous met dans la peau de Brok, un détective privé qui devra percer à jour les mystères d’un monde corrompu où les animaux ont remplacé les Humains.

Lancée le 5 janvier dernier, la campagne Kickstarter de BROK The InvestiaGator a déjà récolté près de 16 000 € sur les 12 000 € demandés initialement. La campagne prendra fin le 5 février, si vous êtes intéressés, cela se passe ici. BROK The InvestiGator est donc attendu en 2021 sur PC via Steam, GOG et itch.io et en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et Switch.

Jeu d'aventure narratif qui mélange action et enquête d'une façon totalement inédite. Utiliserez-vous votre cerveau... ou vos muscles ? Dans un monde futuriste « light cyberpunk » où les animaux ont remplacé les humains, des citoyens privilégiés vivent sous un dôme protégé de la pollution ambiante pendant que d'autres se débrouillent pour survivre en dehors. Brok, détective privé et ancien boxeur, vit avec Graff, le fils de sa femme décédée. Bien qu'il n'ait jamais pu élucider cet accident, de récents évènements pourraient faire la lumière sur des évènements bien plus terribles encore... et liés à leur propre existence. Sauront-ils résister aux menaces de ce monde corrompu et affronter leur propre destin ? Caractéristiques Une expérience narrative riche en personnages complexes dans un style rappelant les dessins animés des années 80 / 90. Le tout premier jeu combinant une aventure classique avec des éléments de beat'em up et RPG ! Des textes entièrement traduits en Français.

Résolvez des énigmes avec votre intelligence... ou par la force !

Faites des choix qui impactent le gameplay et/ou le déroulement des évènements.

Un mode facile est disponible, permettant un gameplay 100 % Point & Click (les combats peuvent être passés).

Augmentez de niveau pour battre les ennemis et les boss.

Combinez les indices pour révéler la vérité !

Une aide est intégrée au jeu.

Tous les contrôles sont supportés (souris, clavier ou manette).

Deux personnages jouables, passez de l'un à l'autre à tout moment.

15 à 20 heures de jeu (pour une première partie).

De nombreuses fins distinctes à débloquer.

Le jeu est entièrement doublé (23 000 lignes).

Notez que le prologue est déjà disponible sur Steam. Si vous avez toujours rêvé d’incarner un crocodile et que vous êtes un détective dans l’âme, foncez sur BROK The InvestiGator.

