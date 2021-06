Broken Pieces : bande-annonce de gameplay mélancolique pour le jeu d'aventure sur la côte française

Après une apparition remarquée au Stunfest 2021, Elseware Experience se rend sur la scène internationale avec l'IGN Expo pour reparler de Broken Pieces, un thriller psychologique qui nous emmènera à Saint-Exil, une ville fictive française sur un bord de mer fortement inspiré de la Bretagne, terre d'origine des concepteurs Benoit Dereau et Mael Vignaux.

Broken Pieces suivra Elise, une jeune femme qui décide de quitter la vie urbaine avec son fiancé pour s'installer sur la côte bretonne, mais qui se retrouver coincée dans une boucle temporelle, totalement seule. Un étrange phénomène qui va pousser Elise à enquêter pour se sortir de cette situation fâcheuse, entre énigmes et séquences d'action. Le titre emprunte les caméras non libres des Silent Hill et Resident Evil, avec des combats dynamiques, des cassettes audio à trouver dans l'environnement pour en apprendre davantage sur la région et des énigmes basées sur l'environnement et les changements climatiques. Même s'il n'est pas nécessaire d'être dans un jeu à l'univers fantastique pour passer de la pluie au beau temps en quelques secondes en Bretagne...

Il faudra être patient avant de découvrir Broken Pieces, le titre d'Elseware Experience est attendu dans le courant du second trimestre 2022 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.