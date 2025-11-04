Call of Duty : Black Ops 7, Activision dément les rumeurs, dommage pour les impatients

Nous avons rendez-vous dans dix jours pour découvrir Call of Duty : Black Ops 7, le nouveau jeu de tir d'Activision, Treyarch et Raven Software. Cet opus proposera une campagne solo, plusieurs modes multijoueur et un mode Zombies, de quoi occuper les fans pendant un bon moment. Tout récemment, une rumeur laissait entendre qu'une partie du contenu serait disponible en accès anticipé, dès cette semaine.

Call of Duty : Black Ops 7 sortira-t-il en avance ?





Alors, allons-nous avoir droit à une sortie surprise de Call of Duty : Black Ops 7 ce vendredi 7 novembre ? Eh bien non. Un représentant d'Activision a contacté CharlieIntel pour démentir la rumeur. Sur X/Twitter, le média rapporte ainsi :

Call of Duty: Black Ops 7 sortira le vendredi 14 novembre. Il n'y aura pas d'accès anticipé. La date de sortie reste inchangée, comme nous l'a confirmé un représentant d'Activision.

Quelle est la date de sortie de Call of Duty : Black Ops 7 ?





Il faudra donc encore attendre 10 jours avant de mettre les mains sur Call of Duty : Black Ops 7, que ce soit pour découvrir la campagne solo, le mode Zombies ou les matchs multijoueur. La date de sortie est toujours fixée au 14 novembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez précommander le jeu de tir à 58,80 € chez Leclerc.

