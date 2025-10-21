Call of Duty: Black Ops 7, un gros changement en vue avant la sortie ?par Amaury M.
Selon certains insiders, Activision compterait modifier ses plans avant le 14 novembre prochain, date de sortie officielle de Call of Duty: Black Ops 7.
Maintenant que Battlefield 6 est sorti, les amateurs de jeux de tir à la première personne attendent avec impatience Call of Duty: Black Ops 7, le prochain FPS d'Activision, Treyarch et Raven Software. Le jeu est officiellement attendu le 14 novembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais la date de sortie pourrait changer.
Une sortie avancée pour Call of Duty: Black Ops 7 ?
C'est ce que rapporte Insider Gaming, citant plusieurs insiders réputés comme TheGhostOfHope, bien renseigné sur la saga CoD. D'après ces informations, Call of Duty: Black Ops 7 pourrait sortir avec une semaine d'avance, décalant sa date de lancement au 7 novembre 2025, toujours sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.
Un lancement en deux parties ?
Activision n'a rien confirmé pour le moment, mais certains fans suggèrent que la campagne solo de Call of Duty: Black Ops 7 pourrait sortir le 7 novembre, laissant une semaine aux joueurs pour la terminer avant de se lancer dans les modes Multijoueur et Zombies le 14 novembre.
Où acheter Call of Duty: Black Ops 7 ?
