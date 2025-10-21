Call of Duty: Black Ops 7, un gros changement en vue avant la sortie ?

Maintenant que Battlefield 6 est sorti, les amateurs de jeux de tir à la première personne attendent avec impatience Call of Duty: Black Ops 7, le prochain FPS d'Activision, Treyarch et Raven Software. Le jeu est officiellement attendu le 14 novembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais la date de sortie pourrait changer.

Une sortie avancée pour Call of Duty: Black Ops 7 ?





C'est ce que rapporte Insider Gaming, citant plusieurs insiders réputés comme TheGhostOfHope, bien renseigné sur la saga CoD. D'après ces informations, Call of Duty: Black Ops 7 pourrait sortir avec une semaine d'avance, décalant sa date de lancement au 7 novembre 2025, toujours sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Un lancement en deux parties ?





Activision n'a rien confirmé pour le moment, mais certains fans suggèrent que la campagne solo de Call of Duty: Black Ops 7 pourrait sortir le 7 novembre, laissant une semaine aux joueurs pour la terminer avant de se lancer dans les modes Multijoueur et Zombies le 14 novembre.

Où acheter Call of Duty: Black Ops 7 ?





