Call of Duty : menacé en justice par Activision, un créateur d'outil de triche s'excuse et arrête ses ventes

L'utilisation d'accessoires modifiés ou de logiciels de triche dans les jeux multijoueurs est un fléau, mais il est particulièrement présent dans la communauté Call of Duty. Infinity Ward s'est particulièrement saisi du problème pour Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, et a multiplié les initiatives pour empêcher les tricheurs de sévir.

Activision a lui décidé de passer à la vitesse supérieure en attaquant en justice les créateurs identifiés d'outils de triche. CxCheats.net en a fait les frais, et a décidé de ne pas tenter le diable : les créateurs du site et des logiciels ont décidé de retirer tous leurs produits liés à Call of Duty de la vente dès maintenant, sans attendre le verdict de la cour. En même temps, ce n'est pas comme s'ils pouvaient vraiment espérer avoir gain de cause.

Comme certains d'entre vous le savent, Activision Publishing Inc a déposé une plainte contre CxCheats.net et nous a fait savoir que nos services violaient leur contrat d'utilisation. Par conséquent, nous avons décidé d'arrêter le développement de tous nos produits et services liés à Call of Duty vendus sur notre site. Ces produits ne reviendront pas sur CxCheats.net d'une quelconque manière. Vous devriez aussi être au courant qu'utiliser des outils d'éditeurs tiers dans Call of Duty peut résulter en une suspension ou un bannissement de votre compte par Activision Publishing Inc ou les développeurs. Nous nous excusons pour tout dérangement que nous avons pu causer aux joueurs Call of Duty.

Les utilisateurs de Reddit ont découvert l'affaire grâce à un Discord dédié à l'actualité de CxCheats, désormais fermé. Cela n'empêche pas les propriétaires de la marque de continuer à vendre des outils de triche pour d'autres jeux de tir à succès, comme Apex Legends... Si vous voulez rester du côté légal de la force, Call of Duty: Modern Warfare est disponible pour 54,30 € chez Amazon.

Lire aussi : Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, un point sur la triche et les interdits, de nouvelles vagues de bans prévues