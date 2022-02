Call of Duty: Mobile, la Task Force 141 de Modern Warfare 2 au cœur des nouveautés de la Saison 2

Pour la deuxième fois de son histoire, Call of Duty: Mobile a décidé de redémarrer la notation de ses saisons pour revenir à la Saison 1 le mois dernier. C'est donc une troisième Saison 2 qui approche sur iOS et Android, elle qui démarrera le jeudi 24 février à 1h00 et s'appellera Task Force 141.



Elle mettra en avant l'unité de soldats de Call of Duty: Modern Warfare 2 en nous proposant de débloquer les Opérateurs Simon "Ghost" Riley et Kyle "Gaz" Garrick : une référence avancée au nouvel épisode qui se prépare ? Nous pourrons également obtenir la nouvelle arme JAK-12, une série de points avec un hélicoptère d'attaque, des plans d'armes, cartes de visite, porte-bonheurs, des points COD (PC) et bien plus encore. Nous serons aussi invités à découvrir la carte Hardhat et profiter de l'évènement temporaire Contre-renseignements.

Niveaux gratuits du Passe de combat

Décimez vos ennemis depuis le ciel à l'aide de la nouvelle série de points en hélicoptère d'attaque débloqué au niveau 14, et faites pleuvoir les balles avec le fusil à pompe automatique JAK-12 débloqué au niveau 21. Les autres objets gratuits comprennent une variété de camouflages, plans d'armes et éléments esthétiques à thème unique tels que le Porte-bonheur - Mine marine ou l’Autocollant - Serpent en gravitation.

Niveaux du Passe premium

Achetez le Passe de combat pour avoir la chance de gagner tout le contenu disponible pour la Task Force 141, y compris Gaz et Ghost, deux des membres les plus emblématiques de l'équipe. Complétez votre équipe en débloquant Alex - Suréquipé et Charly - Bonne tireuse, et équipez-les de nouveaux matériels tactiques comme l’ASM 10 - Peau de serpent, Outlaw - Cours accéléré, Type 25 - Presse à boulons, et le Jak-12 - Bûcheron.

Hardhat arrive dans le Multijoueur

La construction est en plein essor dans la ville quand une escarmouche éclate sur un chantier. Apparue pour la première fois dans Call of Duty: Modern Warfare 3, Hardhat est une petite carte classique comportant de nombreux points d'étranglement et des combats rapprochés. Parcourez les bâtiments inachevés, faites attention aux ennemis dans les tuyaux, et quoi que vous fassiez, restez en mouvement. Si vous ne les chassez pas, ils vous chasseront.

Nouvel événement à thème : Contre-renseignements

Les terroristes ont pris le contrôle de la ville, et c'est à vous de libérer les otages dans cet événement épique. Effectuez des tâches quotidiennes dans les modes Multijoueur et Battle Royale pour gagner des points d'événement qui vous permettront de reprendre le territoire, un emplacement à la fois. Réfléchissez bien ! Certains emplacements offrent un avantage stratégique, tandis que d'autres vous mettent en difficulté. Continuez de vous battre, quoi qu’il en coûte.

Gagnez des récompenses comme de nouveaux opérateurs, des plans d'armes et bien plus encore en cours de route. Terminez l'événement pour remporter trois récompenses épiques : le QXR - Arme de poing du gentleman, le Minotaure - Gardien du labyrinthe, et le Porte-bonheur - Casse-noisette. Il y a treize récompenses en tout, alors sauvez ces otages et reprenez la ville !

Nouveaux défis saisonniers

Le Un-Quatre-Un a du pain sur la planche avec une nouvelle série de défis saisonniers, dont un au lancement et quatre autres au cours du mois suivant. Obtenez des plans d'armes et des camouflages de Battle Royale des séries Grande bouchée et Fumée ailée, ainsi que jusqu'à 30 000 points d’EXP de Passe de combat pour vous aider à passer les différents niveaux. Terminez le dernier défi pour accéder au plan d'arme de l’Arbalète - Flux violet et à l’apparence d’opérateur Forces spéciales 1 - Héraut.

Célébrez le Festival des couleurs et le Carnaval avec de nouveaux packs

Vivez un moment festif avec les nouveaux packs qui arrivent dans la saison 2 et célèbrent le Festival des couleurs et le Carnaval.

Holi, également appelé le Festival des couleurs, commémore le passage de l'hiver au printemps et la victoire du bien sur le mal. Le pack Festival des couleurs comprend un plan d'arme à thème pour l’AK 117, une apparence d'opérateur Éclaireur 2, un Wingsuit à thème Festival des couleurs, un couteau, un autocollant, une carte de visite et un spray.

Le pack Kermesse rend le cirque accessible, avec une série d’objets qui ne manqueront pas d'ajouter du piquant à vos opérations. Obtenez l’Outrider - Kermesse et l’ASM 10 - Kermesse, plus l’Avatar - Masquerade, l’Autocollant - Masque de carnaval, le Porte-bonheur - Tambourin, et la Carte de visite - Cours de samba.

Les nouveaux tirages mettent en vedette le Capitaine Price et bien d'autres

Préparez-vous à affronter ce que la Task Force 141 a de mieux à offrir avec les tirages de la Saison 2 comprenant une apparence d'opérateur légendaire pour le Capitaine Price, une apparence d'opérateur épique pour Nikto, et un tout nouvel opérateur. Accédez également aux plans d'armes légendaires pour le PP19 Bizon, le Holger-26, le nouveau fusil à pompe JAK-12, et bien plus encore. Débloquez de nouveaux porte-bonheurs, apparences de véhicules et autres objets qui vous permettront de montrer que vous ne plaisantez pas.