Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, mode Cyber Attaque Pro, Opérateur Velikan et plus cette semaine

Tandis que le teasing pour le prochain Call of Duty se poursuit à coup d'énigmes quotidiennes, Infinity Ward continue son petit bonhomme de chemin avec Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone. Du côté du Multijoueur, vous pouvez notamment profiter de la playlist Faceoff, qui propose de retrouver les modes classiques en 6v6 transposés sur les cartes pensées pour l'Escarmouche en 3v3, pour des batailles forcément plus soutenues, tandis que Moshpit alterne les Matchs à Mort et les parties à objectif sur Oil Rig, Suldal Harbor, Cheshire Park, Hovec Sawmill et Khandor Hideout. Un mode inédit fait même son apparition avec Cyber Attaque Pro, une variante avec des respawns automatiques plutôt que des réanimations manuelles.

La boutique accueille de son côté un bundle pour débloquer l'Opérateur Velikan et dix éléments différents, dont sa skin Megalith et deux plans d'armes légendaires. À côté de ça, le pack Eloko comprend la skin Forest Spirit pour Grinch, des plans d'armes légendaires de SMG et d'arbalète, un emblème, un spray, une carte d'appel et un titre. Sinon, en ce qui concerne Warzone, Mini Royale est encore jouable pour une semaine aux côtés de Battle Royale en Solo, Duo, Trio et Quatuor, et Blood Money en Trio, alors que le Gulag permet en ce moment de se battre avec des fusils d'assaut et des SMG.

À part ça, Call of Duty: Modern Warfare est disponible pour 54,30 € chez Amazon.