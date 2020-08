Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, changement de playlists, nouveau mode Escarmouche et bundles inédits cette semaine

Les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone profitent de la Saison 5 commune aux deux expériences depuis la semaine dernière. D'ailleurs, les adeptes du free-to-play ont accès au Multijoueur dans le cadre d'un « week-end » spécial qui dure jusqu'à mercredi prochain. Et dès demain, la communauté pourra découvrir le nouveau contenu préparé par Infinity Ward pour la semaine à venir.

Du côté de Modern Warfare et son Multijoueur justement, la playlist Shoot the Ship regroupant des parties sur Shoot House et Shipment va faire son retour, aux côtes de Hardcore TDM et Kill Confirmed, et le mode Essentiel sans bonus sera toujours jouable. Escarmouche Plans d'Armes 3v3 nous invitera de son côté à tester les blueprints avant de les adopter pour les autres modes. Vous aurez peut-être l'occasion d'y utiliser les plans d'armes légendaires Mother Lode et Royal Coffer, compris dans le nouveau bundle Executiver Armorer, qui inclut également une hachette Golden Hew, une skin pour Mace et quelques bonus. L'autre pack de la semaine, Poison Dart, contient lui les plans d'armes Galapagos et Anole.

Dans Warzone, rien de neuf sous le soleil, alors que les modes BR Solos Stimulus, Battle Royale en Duo, Trio et Quatuor, Pillage en Quatuor et Mini-Royale seront toujours disponibles. Call of Duty: Modern Warfare est achetable pour 41,45 € chez Amazon.

