Call of Duty Online : les serveurs du jeu free-to-play vont fermer

Call of Duty Online a été lancé en free-to-play sur PC en début d'année 2015, après avoir passé quelques mois en bêta. Le titre n'est jamais sorti de la Chine, le développement était assuré par Activision et Tencent, mais les studios ont annoncé tout récemment la fermeture imminente des serveurs.

Dès le 31 août prochain, les serveurs de Call of Duty Online vont donc fermer, marquant définitivement la fin de l'aventure, le titre étant uniquement jouable en multijoueur en ligne. L'analyste Daniel Ahmad, qui relaye l'information, explique que les studios ont pris cette décision après une chute constante des revenus et l'absence de renouvellement de la part d'Activision. L'éditeur incite d'ailleurs les joueurs à se tourner vers Call of Duty Mobile, bien plus actif, mais jouable sur iOS et Android, ils recevront d'ailleurs de petits cadeaux in-game en compensation.

Call of Duty Online n'aura donc jamais fait de détour en Occident, malgré la présence de Chris « Captain America » Evans dans une publicité diffusée lors du lancement du jeu en Chine.