MAJ Captain Tsubasa: Rise of New Champions, bande-annonce inédite, date de sortie, éditions spéciales et Character Pass, la totale

Ces dernières semaines, Captain Tsubasa: Rise of New Champions a fait parler de lui en nous présentant certaines équipes internationales juniors avec lesquelles nous pourrons jouer, que ce soit en vidéo avec le Sénégal ou simplement en images à l'instar de la France. Mais ce que les joueurs attendaient surtout, c'est bien une date de sortie. Bandai Namco et Tamsoft ne comptaient visiblement pas nous faire languir plus longtemps, mais c'est une vidéo d'un internaute qui a tout fait fuiter avant l'heure...

Oui, Captain Tsubasa: Rise of New Champions arrivera le 28 août 2020 sur PS4, Switch et PC, une saison propice à la reprise des championnats nationaux dans de nombreux pays. Et pour bien faire les choses, différentes éditions seront disponibles, avec une ouverture des précommandes dès aujourd'hui. Nous aurons le choix entre le jeu standard et des éditions Deluxe, Collector, Champions et Légende. Tout ce qu'elles contiennent ainsi que les bonus de précommande et le Season Pass sont détaillés ci-dessous.

Bonus pour les premiers acheteurs

Ensemble Ciel ouvert

Ensemble Épervier

Skin de ballon : défi de Tsubasa à Wakabayashi

Uniforme de l'équipe japonaise junior

Uniforme Meiwa FC

Uniforme de Shutetsu

2 célébrations de but Season Pass Character Pass : 9 joueurs

Bonus du Season Pass : uniforme Nouveaux Champions

Édition Deluxe (PS4, Switch et Steam) - 69,99 €

Le jeu ;

Character Pass : 9 joueurs

Bonus du Season Pass : uniforme nouveaux champions

Bonus de l'édition Deluxe : uniforme collaboration V Jump

Édition Collector - 149,99 € Le jeu

Boîte collector

Illustration exclusive (285x310 mm)

Figurine exclusive (28cm): Tsubasa Ozora Équipe japonaise junior

Steelbook

Badges brodés

4 cartes de collection

Les bonus de l'édition Deluxe ;

Character Pass : 9 joueurs

Bonus du Season Pass : uniforme Nouveaux Champions

Bonus de l'édition Deluxe : uniforme collaboration V Jump

Édition Champions - Exclusivité de la boutique de Bandai Namco - 179,99 € Le jeu

Boîte collector

Illustration exclusive (285x310 mm)

Figurine exclusive (28 cm): Tsubasa Ozora Équipe japonaise junior

Maillot de foot personnalisé

Steelbook

Badges brodés

4 cartes de collection

Les bonus de l'édition Deluxe ;

Character Pass : 9 joueurs

Bonus du Season Pass: uniforme Nouveaux Champions

Bonus de l'édition Deluxe : uniforme collaboration V Jump

Édition Légende - Exclusivité de la boutique de Bandai Namco - 1 999 € Le jeu

Babyfoot Captain Tsubasa Rise of New Champions - René Pierre

Maillot de foot personnalisé

Illustration exclusive (285x310 mm)

Character pass: 9 joueurs

Bonus du Season Pass: uniforme Nouveaux Champions

Bonus de l'édition Deluxe: uniforme collaboration V Jump

4 cartes de collection

Figurine exclusive (28cm): Tsubasa Ozora Équipe Japonaise Junior

Steelbook

Badges brodés

Boîte collector

Voilà, il ne reste plus qu'à patienter, l'officialisation ne devrait plus tarder.

Mise à jour : il n'aura effectivement pas fallu attendre bien longtemps pour que l'officialisation se fasse, bande-annonce à l'appui. Cette dernière met ainsi en avant quelques éléments que nous retrouverons, allant de la personnalisation aux techniques de folie et autres arrêts spectaculaires des personnalisations. Et outre le Japon, la France, l'Uruguay, l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Italie sont présents sur le terrain. Nous avons également mis à jour les visuels et le détail des nombreuses éditions spéciales, il y aura de quoi faire ! Et oui, vous avez bien lu, le babyfoot est un René Pierre, fabricant français reconnu dans le domaine.