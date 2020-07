Captain Tsubasa: Rise of New Champions, l'équipe junior d'Angleterre présente son meilleur élément en vidéo

Depuis un moment déjà, Bandai Namco a pris l'habitude de diffuser chaque semaine une vidéo servant à présenter une équipe internationale que nous pourrons incarner dans Captain Tsubasa: Rise of New Champions. La semaine dernière, c'est l'Argentine de Juan Diaz qui a donc été mise en avant et c'est donc au tour de l'Angleterre d'y passer à présent.

Bon, il n'y a pas grand-chose à en dire malheureusement puisqu'il n'y a qu'un seul personnage nommé, à savoir le capitaine Robson présenté par l'éditeur sur son site :

Angleterre Une équipe qui représente la mère patrie du football. Elle joue un football à la défense très organisée centrée autour de Robson et de la force physique. Robson Un défenseur qui est aussi le capitaine de l'équipe représentant l'Angleterre, le berceau du football. Il mène son équipe grâce à ses superbes performances de joueur et son attitude toujours digne.

Nous pourrons le croiser lui et son équipe à travers l'un des modes scénarisés de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, de sortie le 28 août sur PS4, Switch et PC. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander en édition standard à 59,99 € sur Amazon.

