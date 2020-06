Captain Tsubasa: Rise of New Champions, les joueurs argentins juniors à leur tour présentés en vidéo

Que serait notre semaine sans notre dose de Captain Tsubasa: Rise of New Champions ? Après avoir fait le point sur ses modes de jeu solos à travers une longue bande-annonce faisant monter l'envie, retour à la petite routine hebdomadaire avec la diffusion d'une vidéo dédiée à l'une des équipes juniors internationales. L'heureuse élue du jour est l'Argentine, dont les joueurs nommés sont au nombre de trois, Juan Diaz, Alan Pascal et Galvan.

Et pour ne pas changer, l'éditeur a présenté sur son site cette sélection et ses trois joueurs vedettes :

Argentine Une équipe qui met l'accent sur les talents individuels de ses joueurs et joue un football très technique et constamment porté sur l'attaque. Le pilier de l'équipe est Juan Diaz, c'est un meneur de jeu et buteur hors pair et ses performances influent sur la qualité de celles de toute son équipe. Juan Diaz Un milieu de terrain qui est aussi le capitaine de l'équipe junior d'Argentine. Il possède des techniques accumulées par son expérience de football de rue et ses capacités physiques sont équivalentes à celle d'un gymnaste. C'est un joueur talentueux, capable à la fois de contrôler le cours du jeu et marquer. Alan Pascal Un défenseur de l'équipe argentine junior. Il apporte sa contribution à l'équipe avec sa défense robuste et ses dribbles en profitant de ses capacités physiques, inégalées dans son équipe. Galvan Un défenseur de l'équipe argentine junior. Il apporte sa contribution à l'équipe avec sa défense robuste et ses dribbles en profitant de ses capacités physiques, inégalées dans son équipe.

Nous pourrons incarner ce trio de choc dans Captain Tsubasa: Rise of New Champions à partir du 28 août 2020 sur PS4, Switch et PC. Vous pouvez dès à présent précommander votre exemplaire, dès 59,99 € pour l'édition standard sur Amazon.