Captain Tsubasa: Rise of New Champions, les joueurs du Brésil se montrent dans le Jump, 25 minutes de gameplay pour la Musashi diffusées

Il ne reste déjà plus que trois semaines avant la sortie de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, et Bandai Namco a à priori déjà bien fait le tour des modes de jeu qui seront disponibles, la partie en ligne ayant eu droit à sa bande-annonce récemment. Si vous êtes curieux et n'avez pas peur des spoilers, l'éditeur a diffusé sur sa chaîne japonaise une vidéo de gameplay de 25 minutes dédiée à la Musashi Middle School, l'une des trois équipes que nous pourrons rejoindre avec notre avatar personnalisable dans l'Épisode Nouveau Héros.

Création de l'avatar, saynètes avec Jun Misugi, ses camarades et Munemasa Katagiri, et premier match face à la Minamiuwa Middle School y passent dans cette vidéo plutôt sympathique. Sans doute un peu plus excitant, un scan du Weekly Shonen Jump met en avant la formation junior du Brésil ! En plus de Luciano Leo et Carlos Santana déjà aperçus, sont donc présents le capitaine et n°2 de l'équipe, Alberto, ainsi qu'un gardien de but visiblement inédit, puisqu'il ne s'agit pas de Salinas...

Captain Tsubasa: Rise of New Champions sortira d'ici quelques semaines, le 28 août prochain sur PS4, Switch et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 44,99 €.