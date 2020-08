Captain Tsubasa: Rise of New Champions, les joueurs du Brésil passent à l'action en vidéo, un tutoriel partagé pour apprendre les bases

La sortie est proche pour Captain Tsubasa: Rise of New Champions, qui à moins de bonnes surprises nous a révélé dans les grandes lignes tout son contenu avec lequel nous pourrons nous amuser dès la fin du mois. La dernière annonce en date, c'était celle concernant l'équipe junior du Brésil, sélection ô combien culte que nous avons pu découvrir en images.

Bandai Namco l'illustre à nouveau, cette fois à travers son traditionnel format de vidéo nous montrant donc Carlos Bara, Luciano Leo, Alberto et Keizinho effectuer de belles actions spéciales sur la pelouse. La chaîne asiatique de l'éditeur a de son côté mis en ligne du gameplay servant de tutoriel, où nous pouvons notamment y voir comment réaliser tous les mouvements de base tels que les dribbles, tacles et passes, et lire le jeu de l'adversaire pour réagir correctement. Certains combos disponibles entre des joueurs spécifiques afin de recréer les techniques de l'anime sont aussi au programme. Oui, vous aurez tout cela in-game à la sortie pour vous exercer et apprendre à maîtriser la bête avant de vous lancer dans l'aventure. Tout est ici en anglais, mais le jeu bénéficiera bien sûr d'une traduction française.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions est attendu le 28 août sur PS4, Switch et PC, avec son lot d'éditions en tout genre au lancement, dont la standard peut être précommandée 44,99 € sur Amazon.

