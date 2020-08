Captain Tsubasa: Rise of New Champions, une première note de la part de Famitsu

Captain Tsubasa: Rise of New Champions est le nouveau bébé de Bandai Namco qui verra le jour sur PS4, Switch et PC. En attendant la venue de la bête dans nos rayons, la rédaction japonaise, Famitsu, a décortiqué le titre dans tous les sens et livre un verdict. De bons retours dans les parages ? En un mot : oui.

En effet, les quatre testeurs attribuent à Captain Tsubasa: Rise of New Champions les notes de 8/8/8/8, soit 32/40. Les graphismes sont plaisants, le titre est dynamique et amusant, les amoureux de la licence de Yôichi Takahashi ne peuvent que tomber sous le charme...

La date de sortie de Captain Tsubasa: Rise of New Champions est fixée au 28 août 2020.

Lire aussi : BON PLAN sur Captain Tsubasa: Rise of New Champions, où le trouver pas cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)