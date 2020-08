Captain Tsubasa: Rise of New Champions, la sélection brésilienne présentée et imagée

La sortie approche pour Captain Tsubasa: Rise of New Champions, dont les modes de jeu en ligne ont été présentés en vidéo en juillet. Si une vidéo de l'Épisode Nouveau Héros (Episode New Hero) a été diffusée sur la chaîne japonaise la semaine dernière, nous avons aussi eu un avant-goût de la sélection brésilienne à travers un scan du Weekly Shonen Jump. Bandai Namco partage donc désormais en toute logique des visuels en bonne qualité de cette équipe.

Sur le site du jeu, nous avons pour ne pas changer la description des différents joueurs nommés, à savoir Carlos Bara (Santana donc), Luciano Leo, Alberto et le gardien qui se nommera Keizinho, totalement inédit.

Brésil L'équipe brésilienne junior débarque sans prévenir et choque le monde entier ! Ses talentueux joueurs nous viennent tout droit du royaume du football ! La meilleure équipe du monde fait une apparition surprise dans Rise of New Champions pour réaffirmer le prestige du royaume du football ! Carlos Bara Un attaquant de l'équipe junior du Brésil. Il attire l'attention par son physique robuste et ses techniques à la précision robotique. Il sait rester incroyablement calme, quoi qu'il arrive. C'est une vedette du royaume du football qui enfile les buts comme des perles avec un style de jeu conçu uniquement pour gagner. Luciano Leo Un milieu de terrain représentant de l'équipe brésilienne junior. Carlos et lui jouent dans la même équipe en combinaison depuis des lustres. Il joue d'habitude au poste d'attaquant, mais a été replacé au milieu pour ce tournoi afin d'aider Carlos à donner le maximum de ses capacités. Keizinho Le gardien de but de l'équipe junior du Brésil. Il effectue des parades acrobatiques grâce à ses incroyables réflexes et son corps ultra flexible. Il ne se sépare jamais de son sourire puisqu'il pense que le « football devrait être joyeux et amusant ». Alberto Un défenseur qui est aussi le capitaine de l'équipe brésilienne junior. Il possède de grandes capacités de leader et peut rallier ses uniques coéquipiers ensemble. Il participe aussi à l'attaque en tant que libéro même si son talent de défenseur est parmi les plus affûtés du Brésil.

La sortie de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, c'est le 28 août sur PS4, Switch et PC, avec des précommandes débutant à partir de 44,99 € sur Amazon en édition standard.

