Ce week-end sur GAMERGEN.COM : la triche dans Call of Duty, les rumeurs sur Spider-Man 2, et la DualSense dans la tête des développeurs

Ce week-end sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 48 heures. Que s'est-il passé en ces samedi 18 et dimanche 19 avril 2020 ?

Il semblerait que les joueurs PC trichent un peu trop dans Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, les personnes qui possèdent l'édition console ont désactivé le cross-play pour le coup. À côté de cela, diverses informations sur Marvel's Spider-Man 2 auraient fuité, et des développeurs pensent déjà à différentes fonctionnalités et expériences liées à la PS5 et la DualSense.

Dans le reste de l'actualité, la Team Ninja a remercié les aficionados de Dead or Alive 6, divers contenus Fortnite sont offerts aux abonnés PS+, l'Anime Expo 2020 a été annulée, Night Call a accueilli une grosse mise à jour, Riot Games a fait le point sur les futures compétitions eSport de Valorant, OWARU a repris le thème de combat de Final Fantasy VII au piano et à la flûte, un nouveau Fort Boyard est prévu, les serveurs de SEGA Heroes et Crazy Taxi Tycoon vont fermer, et GRIS a dépassé le million de ventes.

Pour finir, n'oubliez pas de jeter un œil sur les Famitsu Dengeki Game Awards 2019.