Century: Age of Ashes, le free-to-play avec des dragons disponible sur Xbox, et très bientôt sur PS4 et PS5

Il est dur de se faire une place dans le milieu des free-to-play de nos jours, alors que les plus gros éditeurs proposent des productions au budget avec lequel il est difficile de rivaliser. Les Bordelais de Playwing ont tout de même décidé de tenter leur chance avec Century: Age of Ashes, un jeu proposant des combats multijoueurs à dos de dragons.

Il est disponible sur PC depuis décembre dernier, mais des versions mobiles et consoles étaient planifiées. Bonne nouvelle, celles destinées aux machines de salon seront toutes disponibles ce mois-ci : les éditions Xbox Series X|S et Xbox One ont été lancées ces 10 et 12 mars, et les pendants PS4 et PS5 seront jouables à compter du 19 mars 2022. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas, l'application est gratuite, avec des achats intégrés pour débloquer des éléments cosmétiques, notamment ceux de l'actuelle Saison 1, A Shadow Over Skeld.

Century: Age of Ashes offre un gameplay nerveux et ultra rapide pour des parties en ligne intenses allant du 3v3 au 6v6 ! Plongez dans l'arène seul ou avec des amis et luttez pour votre survie dans des modes de jeu passionnants : Carnage : Un match à mort en 6v6 avec des bonus spéciaux apparaissant dans l'arène pour vous aider à anéantir vos adversaires. Une forme de Team Deathmatch, mais avec des dragons !

Raid : Un mode unique dans lequel deux équipes de 6 joueurs s'affrontent pour récupérer un précieux drapeau. Si vous parvenez à mettre la main dessus, foncez à travers une série de portes réparties dans l'arène pour décrocher la victoire !

Pillage : Volez de l'or à de puissantes créatures et à l'équipe ennemie tout en protégeant votre propre repaire et adaptez-vous à diverses situations inattendues !

Survie : C'est chaque dragonnier pour soi ! Affrontez 8 autres joueurs dans un affrontement féroce et impitoyable et brûlez votre chemin jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul joueur sur le champ de bataille.

Les portages iOS et Android n'ont eux pas encore de date de sortie, mais sont toujours prévus pour cette année.