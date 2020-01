CES 2020 : au tour de MSI de montrer ses nouveautés

MSI débarque au CES de cette année avec des arguments très sérieux en main. Le plus impressionnant est évidemment le matériel gaming qui comprend pas moins de trois moniteurs, un desktop et deux notebooks. C’est d’ailleurs par ces deux-là que nous allons commencer. Le premier est le MSI GS66 Stealth, un appareil qui s’est fait remarquer pour son châssis, son système de refroidissement, mais aussi et surtout le taux de rafraîchissement de l’écran mesuré à 300 Hz. Dommage que celui-ci soit en option. Le GE66 Raider est l’autre notebook gaming annoncé par MSI. Pour ce petit dernier de la famille des GE, c’est encore une fois le taux de rafraîchissement à 300 Hz qu’il faut regarder, bien que celui-ci bénéficie également d’un nouveau châssis avec rétroéclairage panoramique.

Côté moniteurs, MSI fait là encore dans l’innovation. Le MSI Optix MEG381CQR joue par exemple sur la présence d’un écran OLED situé sur le côté de la face avant du moniteur. L’idée est d’avoir un contrôle total sur l’écran par ce biais. Plus intéressant, le MSI Optix MAG342CQR présente une courbure de l’écran de 1000 R, une première pour ce secteur. Le moniteur a également des prétentions au niveau du rendu des couleurs et du temps de réponse, estimé à 1 ms par MSI. Le MSI Optix MAG161 clôture le défilé de la plus belle des façons puisqu’il s’agit d’un moniteur portable relativement puissant et mesurant seulement 5 centimètres d’épaisseur. Son petit gabarit peut être un problème, mais il est compensé une fois de plus par un taux de rafraîchissement compétitif de 240 Hz.

La cerise sur le gâteau c’est le MSI MEG Aegis Ti5, dernier représentant en date de la famille éponyme. La série de desktop a toujours été réputée pour ses designs capillotractés, mais cette fois-ci, elle a fait très fort. Cette tour peu conventionnelle est équipée d’un écran OLED sur la face avant, permettant ainsi aux utilisateurs d’ajuster les performances du PC à tout moment. Par ailleurs, le MSI MEG Aegis Ti5 est équipé comme un chef avec une GeForce RTX 2080 Ti en guise de GPU et un CPU Intel i9 de 10e génération.

Du reste, nous n’oublierons pas de mentionner la présence du Notebook MSI Creator 17, un notebook à destination des créateurs cette fois-ci. Il est accompagné d'un Notebook MSI Prestige 14 qui nous revient dans un nouveau coloris rose plutôt flashy. Enfin, il faut noter l’annonce du nouveau Creator 400 à destination des joueurs qui veulent un boîtier sobre et hyper silencieux. Et pour ceux qui sont à la recherche de solutions de refroidissement liquide, MSI a aussi ça en stock puisque la marque vient d’annoncer une nouvelle série de kit AIO Watercooling.