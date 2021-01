CES 2021 : MSI présente ses cartes graphiques RTX 3060

Nom du modèle GeForce RTX 3060 VENTUS 3X 12G OC GeForce RTX 3060 VENTUS 3X 12G GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G GeForce RTX 3060 AERO ITX 12G OC GeForce RTX 3060 AERO ITX 12G VITESSES MÉMOIRE 15 Gbps 15 Gbps 15 Gbps 15 Gbps 15 Gbps 15 Gbps MÉMOIRE 12 Go GDDR6 12 Go GDDR6 12 Go GDDR6 12 Go GDDR6 12 Go GDDR6 12 Go GDDR6 BUS MÉMOIRE 192-bit 192-bit 192-bit 192-bit 192-bit 192-bit CONNECTIQUES DisplayPort x 3 (v1.4) HDMI x 1 (Prend en charge le 4K 120 Hz comme spécifié en HDMI 2.1) DisplayPort x 3 (v1.4) HDMI x 1 (Prend en charge le 4K 120 Hz comme spécifié en HDMI 2.1) DisplayPort x 3 (v1.4) HDMI x 1 (Prend en charge le 4K 120 Hz comme spécifié en HDMI 2.1) DisplayPort x 3 (v1.4) HDMI x 1 (Prend en charge le 4K 120 Hz comme spécifié en HDMI 2.1) DisplayPort x 3 (v1.4) HDMI x 1 (Prend en charge le 4K 120 Hz comme spécifié en HDMI 2.1) DisplayPort x 3 (v1.4) HDMI x 1 (Prend en charge le 4K 120 Hz comme spécifié en HDMI 2.1) COMPATIBILITÉ HDCP Y Y Y Y Y Y CONSOMMATION TBD TBD TBD TBD TBD TBD PORTS D'ALIMENTATION 8-pin x 1 8-pin x 1 8-pin x 1 8-pin x 1 TBD TBD ALIMENTATION RECOMMANDÉE TBD TBD TBD TBD TBD TBD DIMENSSIONS DE LA CARTE TBD TBD 235 x 124 x 42 mm 235 x 124 x 42 mm TBD TBD POIDS (CARTE/ BOÎTE) TBD TBD 675 g / 1030 g 675 g / 1030 g TBD TBD VERSION DIRECTX 12 API 12 API 12 API 12 API 12 API 12 API VERSION OPENGL 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 SUPPORT NVLINK N/A N/A N/A N/A N/A N/A NBRE D'ÉCRANS MAXIMUM 4 4 4 4 4 4 COMPATIBILITÉ VR Y Y Y Y Y Y TECHNOLOGIE G-SYNC® Y Y Y Y Y Y ADAPTIVE VERTICAL SYNC Y Y Y Y Y Y RÉSOLUTION VIRTUELLE MAXIMUM 7680 x 4320 7680 x 4320 7680 x 4320 7680 x 4320 7680 x 4320 7680 x 4320