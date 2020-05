Champions Cup by Twilight of the Gods : une compétition sympa en ligne pour tous !

La Champions Cup est une compétition en ligne créée par l'association Twilight of the Gods avec le soutien des éditeurs Bandai Namco et DotEmu. Chaque semaine, un tournoi est organisé sur PS4 et chaque participant remporte un nombre de points en fonction de sa performance. Plus il y a de participants, mieux il termine et plus il remporte de points selon une formule bien définie. Un classement général permet ensuite de classer les joueurs, semaine après semaine, jusqu'à la fin de la saison où les mieux classés remporteront des lots directement offerts par l'éditeur du jeu. De plus, pour ne pas pénaliser ceux qui découvrent la compétition en route, où ceux qui ne peuvent pas participer chaque semaine, le classement final ne retient que les X meilleures performances de chaque joueur.

Actuellement deux compétitions sont proposées, l'une sur SoulCalibur VI, avec 12 tournois prévus les vendredis soir, et l'autre sur Windjammers avec 8 tournois prévus chaque dimanche après-midi. Sur SoulCalibur VI, le classement final retiendra les 8 meilleures performances de chaque joueur, tandis que sur Windjammers, ce seront les 6 meilleures performances. Ainsi, même sans faire tous les tournois, un joueur peut remporter le trophée ou très bien se classer. Et celui qui souhaite participer à tous les tournois aura alors l'occasion d'améliorer ses moins bonnes performances jusqu'au bout.

Les premiers tournois de la saison ont été marqués par la participation de très grands noms de la scène internationale tels que Keev, Ganondeurf, Djo972 ou encore Guilu pour ne citer qu'eux sur SoulCalibur VI. Sur Windjammers, vous pourrez tout simplement y croiser les meilleurs joueurs mondiaux et notamment Pyrotek - double champion du monde en titre -, Keikun, Santa with Muscles, Tuxosaurus ou Eleazar.

Tous ces tournois sont 100 % gratuits et ouverts à tous, alors si vous avez une PS4, n'hésitez pas à vous inscrire !

Site de la Champions Cup SoulCalibur VI : https://soulcalibur.champions-cup.fr/

Site de la Champions Cup Windjammers : https://windjammers.champions-cup.fr/